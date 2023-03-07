Салтыков Степан (Стенка) Степанов
Место рожденияпоч. Салтыковской Ивашка Карачева, Волчья волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1645
Дата смертиПосле 1646
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Рождение
Около 1645
Отец: Салтыков Степан (Стенка) Федоров
Мать: не указана
поч. Салтыковской Ивашка Карачева, Волчья волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
монастырский крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Салтыковской Ивашка Карачева, Волчья волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1646