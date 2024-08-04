Энтель Григорий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Энтель Григорий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности
1904 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Энтель х

Рождение ребёнка
1900

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Энтель х

Рождение ребёнка
04.02.1904

Дочь: Бондаренко (Энтель) Евдокия Григорьевна

Мать ребёнка: Энтель х

Рождение ребёнка
1908

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Энтель х

Смерть
Неизвестно

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