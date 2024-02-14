Назаров Иван Емельянович
Место рожденияИвановская область, Россия
Дата рождения16.08.1916
Дата смерти22.09.1976
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1916
Отец: Назаров Емельян
Мать: не указана
Военная награда
Неизвестно
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie1534809426/
Рождение ребёнка
16.07.1940
Сын: Назаров Константин Иванович
Мать ребёнка: Жданова (Земницкая) Антонина Федоровна
Рождение ребёнка
28.01.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Жданова (Земницкая) Антонина Федоровна
Смерть
22.09.1976
Похороны
22.09.1976