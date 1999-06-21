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Мартынов Иван Викторович
Мартынов Иван Викторович
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Место рождения
Гусь-Хрустальный
, город Гусь-Хрустальный, Владимирская область
Дата рождения
21.06.1999
Пол
Мужской
Отец
Мартынов Виктор Викторович
1963 г.р.
Мать
Куликова Татьяна Владимировна
1979 г.р.
Дети
Не указаны
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1999
Отец:
Мартынов Виктор Викторович
Мать:
Куликова Татьяна Владимировна
Гусь-Хрустальный
, город Гусь-Хрустальный, Владимирская область
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