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Мартынов Иван Викторович

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Место рождения

Гусь-Хрустальный, город Гусь-Хрустальный, Владимирская область

Дата рождения

21.06.1999

Пол

Мужской

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1999

Отец: Мартынов Виктор Викторович

Мать: Куликова Татьяна Владимировна

Гусь-Хрустальный, город Гусь-Хрустальный, Владимирская область
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