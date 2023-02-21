Желудова Адарья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Желудова Адарья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1926

Дочь: Желудова Евдокия Демидовна

Отец ребёнка: Желудов Демид

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Желудова Лидия Демидовна

Отец ребёнка: Желудов Демид

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Желудов Федор Демидович

Отец ребёнка: Желудов Демид

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Желудова Марья Демидовна

Отец ребёнка: Желудов Демид

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Желудова София Демидовна

Отец ребёнка: Желудов Демид

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Желудова Елизавета Демидовна

Отец ребёнка: Желудов Демид

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Желудов Павел Демидович

Отец ребёнка: Желудов Демид

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Желудов Демид

Смерть
Неизвестно
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