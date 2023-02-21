Желудова Адарья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Желудова Евдокия Демидовна
Отец ребёнка: Желудов Демид
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Желудова Лидия Демидовна
Отец ребёнка: Желудов Демид
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Желудов Демид
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Желудова Марья Демидовна
Отец ребёнка: Желудов Демид
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Желудова София Демидовна
Отец ребёнка: Желудов Демид
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Желудова Елизавета Демидовна
Отец ребёнка: Желудов Демид
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Желудов Демид
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Желудов Демид
Смерть
Неизвестно