Шкураев Дмитрий
Место рожденияБогословско-Новиковская волость, Тамбовский уезд, Тамбовская губерния
Дата рожденияДо 1890
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Богословско-Новиковская волость, Тамбовский уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
Около 1910
Дочь: Савостьянова Екатерина Дмитриевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1918
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
с. Ильинка, Покрово-Марфинский район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно