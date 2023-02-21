Шкураев Дмитрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШкураев Дмитрий

Шкураев Дмитрий

avatar

Место рождения

Богословско-Новиковская волость, Тамбовский уезд, Тамбовская губерния

Дата рождения

До 1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Богословско-Новиковская волость, Тамбовский уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
Около 1910

Дочь: Савостьянова Екатерина Дмитриевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1918

Сын: Шкураев Иван Дмитриевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

с. Ильинка, Покрово-Марфинский район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close