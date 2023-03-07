Рябев Мокей (Мочка) Андреев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1677
Дата смертиПосле 1710
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1677
Отец: Рябев Андрей (Ондрюшка) Иванов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1707
Дочь: Агафья Мокеева
Мать ребёнка: Рябева Ефимья Степанова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рябева Ефимья Степанова
Работа или профессия
Неизвестно
солдат
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1710