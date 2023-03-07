Рябев Мокей (Мочка) Андреев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рябев Мокей (Мочка) Андреев

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Место рождения

Кокуй 1-й, Сунский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Около 1677

Дата смерти

После 1710

Пол

Мужской

Отец

Около 1629 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1680 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1677

Отец: Рябев Андрей (Ондрюшка) Иванов

Мать: не указана

Кокуй 1-й, Сунский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1707

Дочь: Агафья Мокеева

Мать ребёнка: Рябева Ефимья Степанова

Кокуй 1-й, Сунский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рябева Ефимья Степанова

Работа или профессия
Неизвестно
солдат
Место жительства
Неизвестно
Кокуй 1-й, Сунский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1710
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