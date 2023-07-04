Раченков Михаил Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Раченков Михаил Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

IH
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Раченкова Анна Михайловна

Мать ребёнка: Рубцова Варвара Николаевна

Горбатов, Павловский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1917

Сын: Раченков Иван Михайлович

Мать ребёнка: Рубцова Варвара Николаевна

Рождение ребёнка
1926

Сын: Раченков Николай Михайлович

Мать ребёнка: Рубцова Варвара Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Раченкова Таисия Михайловна

Мать ребёнка: Рубцова Варвара Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Раченков Василий Михайлович

Мать ребёнка: Рубцова Варвара Николаевна

Смерть
Неизвестно