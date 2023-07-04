Раченков Михаил Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Раченкова Анна Михайловна
Мать ребёнка: Рубцова Варвара Николаевна
Горбатов, Павловский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1917
Мать ребёнка: Рубцова Варвара Николаевна
Рождение ребёнка
1926
Сын: Раченков Николай Михайлович
Мать ребёнка: Рубцова Варвара Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Раченкова Таисия Михайловна
Мать ребёнка: Рубцова Варвара Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Раченков Василий Михайлович
Мать ребёнка: Рубцова Варвара Николаевна
Смерть
Неизвестно