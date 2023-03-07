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Dordett Nicholas

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

09.01.1904

Дата смерти

07.12.1963

Пол

Мужской

Отец

Мать

Около 1881 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности
1898 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1904

Отец: Dordett Michael

Мать: Vera

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
1931
Бракосочетание
До 1940

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
26.02.1943

Жена: Kashpureff/dordett Elizabeth

Skagit, Washington, United States
Skagit, Washington, United States
Работа или профессия
Неизвестно
Salesman
Смерть
07.12.1963
Mexico
Mexico
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