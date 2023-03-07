Dordett Nicholas
Место рождения
Дата рождения09.01.1904
Дата смерти07.12.1963
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1904
Отец: Dordett Michael
Мать: Vera
Место жительства
1931
Бракосочетание
До 1940
Жена: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
26.02.1943
Skagit, Washington, United States
Skagit, Washington, United States
Работа или профессия
Неизвестно
Salesman
Смерть
07.12.1963
Mexico
Mexico