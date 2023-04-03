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Пономарев Александр Петрович

Место рождения

Свердловская обл., Полевской, Косой Брод

Дата рождения

1838

Дата смерти

1910

Пол

Мужской

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: не указан

Мать: не указана

Свердловская обл., Полевской, Косой Брод
Бракосочетание
1860

Жена: Пономарева Александра Ивановна

Свердловская обл., Полевской, Косой Брод
Рождение ребёнка
1861

Сын: Пономарев Иван Александрович

Мать ребёнка: Пономарева Александра Ивановна

Россия, Свердловская область, г Полевской, Косой Брод
Рождение ребёнка
1864

Сын: Пономарев Михаил Александрович

Мать ребёнка: Пономарева Александра Ивановна

Косой Брод, Россия
Рождение ребёнка
1869

Сын: Пономарев Гавриил Александрович

Мать ребёнка: Пономарева Александра Ивановна

Россия, Свердловская область, г Полевской, Косой Брод
Смерть
1910
Свердловская обл., Полевской, Косой Брод
Похороны
Неизвестно
Полевской, Россия
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