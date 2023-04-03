Пономарев Александр Петрович
Место рожденияСвердловская обл., Полевской, Косой Брод
Дата рождения1838
Дата смерти1910
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: не указан
Мать: не указана
Свердловская обл., Полевской, Косой Брод
Бракосочетание
1860
Свердловская обл., Полевской, Косой Брод
Рождение ребёнка
1861
Сын: Пономарев Иван Александрович
Мать ребёнка: Пономарева Александра Ивановна
Россия, Свердловская область, г Полевской, Косой Брод
Рождение ребёнка
1864
Сын: Пономарев Михаил Александрович
Мать ребёнка: Пономарева Александра Ивановна
Косой Брод, Россия
Рождение ребёнка
1869
Сын: Пономарев Гавриил Александрович
Мать ребёнка: Пономарева Александра Ивановна
Россия, Свердловская область, г Полевской, Косой Брод
Смерть
1910
Свердловская обл., Полевской, Косой Брод
Похороны
Неизвестно
Полевской, Россия