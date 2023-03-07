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Осюкова Ирина Андреевна

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Место рождения

Чешегора, Пинежский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: не указан

Мать: не указана

Чешегора, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1814

Дочь: Потяркина-Манкина Степанида Саввична

Отец ребёнка: не указан

Чешегора, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1814

Сын: Осюков Константин Саввич

Отец ребёнка: не указан

Чешегора, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
04.07.1841 ст.
Чешегора, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
справка ГААО Ф.29 Оп.25 Д.75 Л. 695 об
Смерть
Неизвестно
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