Осюкова Ирина Андреевна
Место рождения
Дата рождения1790
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Потяркина-Манкина Степанида Саввична
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1814
Отец ребёнка: не указан
Место жительства
04.07.1841 ст.
справка ГААО Ф.29 Оп.25 Д.75 Л. 695 об
Смерть
Неизвестно