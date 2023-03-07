Кочагова (Яковлева) Юлия Евгеньевна
Место рождения
Дата рождения05.06.1989
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1989
Отец: Яковлев Евгений Олегович
Мать: Яковлева Елена Ивановна
Бракосочетание
02.07.2010
Петергоф, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кочагова Мария Андреевна
Отец ребёнка: Кочагов Андрей Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кочагова Анна Андреевна
Отец ребёнка: Кочагов Андрей Александрович