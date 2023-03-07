Кочагова (Яковлева) Юлия Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кочагова (Яковлева) Юлия Евгеньевна

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Место рождения

Окуловка, Окуловский муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

05.06.1989

Пол

Женский

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1989

Отец: Яковлев Евгений Олегович

Мать: Яковлева Елена Ивановна

Окуловка, Окуловский муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
02.07.2010

Муж: Кочагов Андрей Александрович

Петергоф, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кочагова Мария Андреевна

Отец ребёнка: Кочагов Андрей Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кочагова Анна Андреевна

Отец ребёнка: Кочагов Андрей Александрович

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