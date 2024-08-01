Лохонов Михаил Алексеевич
Место рожденияМедяна
Дата рождения17.11.1960
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1960
Бракосочетание
18.06.1983
Медяна, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
18.01.1984
Дочь: Лохонова Галина Михайловна
Мать ребёнка: Лохонова (Супредко) Светлана Федоровна
Новочебоксарск, город Новочебоксарск, Чувашская Республика - Чувашия