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Лохонов Михаил Алексеевич

Место рождения

Медяна

Дата рождения

17.11.1960

Пол

Мужской

Добавил:

ГЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1960

Отец: Лохонов Алексей Васильевич

Мать: Лохонова (Новикова) Наталья Павловна

Бракосочетание
18.06.1983

Жена: Лохонова (Супредко) Светлана Федоровна

Медяна, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
18.01.1984

Дочь: Лохонова Галина Михайловна

Мать ребёнка: Лохонова (Супредко) Светлана Федоровна

Новочебоксарск, город Новочебоксарск, Чувашская Республика - Чувашия

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