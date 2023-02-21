Савченко Александр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.01.1923
Дата смерти17.08.1983
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1923
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.03.1953
Сын: Савченко Сергей Александрович
Мать ребёнка: Савченко Валентина Гурьевна
Рождение ребёнка
05.08.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Савченко Валентина Гурьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.08.1983