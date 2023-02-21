Савченко Александр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савченко Александр Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.01.1923

Дата смерти

17.08.1983

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1929 г.р.

Дети

1953 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1923

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.03.1953

Сын: Савченко Сергей Александрович

Мать ребёнка: Савченко Валентина Гурьевна

Рождение ребёнка
05.08.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Савченко Валентина Гурьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Савченко Валентина Гурьевна

Смерть
17.08.1983
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