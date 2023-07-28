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(Тижина) Наталья Максимова

Место рождения

Самара, Самара, Самарская область

Дата рождения

19.08.1903 ст.

Дата смерти

23.10.1903

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1903 ст.

Отец: Тижин Максим Алексеевич

Мать: Смирнова Вера Леонидовна

Самара, Самара, Самарская область
Вторая Наталья в семье
Крещение
22.08.1903 ст.
Самара, Самара, Самарская область
Крещение
24.08.1903 ст.
Самара, Самара, Самарская область
Спасо-Вознесенский Кафедральный собор Крестные: Самарский мещанин Николай Леонидов Смирнов и Симбиркой губ., Алатырского уезда, села Промзино крестьянинка Александра Леонидова Рубейкин
Смерть
23.10.1903