(Тижина) Наталья Максимова
Место рождения
Дата рождения19.08.1903 ст.
Дата смерти23.10.1903
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1903 ст.
Отец: Тижин Максим Алексеевич
Мать: Смирнова Вера Леонидовна
Вторая Наталья в семье
Крещение
22.08.1903 ст.
Крещение
24.08.1903 ст.
Спасо-Вознесенский Кафедральный собор Крестные: Самарский мещанин Николай Леонидов Смирнов и Симбиркой губ., Алатырского уезда, села Промзино крестьянинка Александра Леонидова Рубейкин
Смерть
23.10.1903