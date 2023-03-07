Родченков-Чернухин Дмитрий Кириллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Родченков-Чернухин Дмитрий Кириллович

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Место рождения

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1809

Дата смерти

1856

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: Родченков-Чернухин Кирилл Васильевич

Мать: Родченкова-Чернухина Агриппина Федоровна

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Родченкова-Чернухина Мария Дмитриевна

Мать ребёнка: Родченкова-Чернухина Гликерия Васильевна

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1830

Сын: Родченков-Чернухин Федор Дмитриевич

Мать ребёнка: Родченкова-Чернухина Гликерия Васильевна

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Родченкова-Чернухина Прасковья Дмитриевна

Мать ребёнка: Родченкова-Чернухина Гликерия Васильевна

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1840

Сын: Родченков-Чернухин Денис Дмитриевич

Мать ребёнка: Родченкова-Чернухина Гликерия Васильевна

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Родченкова-Чернухина Гликерия Васильевна

Смерть
1856
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