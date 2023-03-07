Родченков-Чернухин Дмитрий Кириллович
Место рождения
Дата рождения1809
Дата смерти1856
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Родченкова-Чернухина Мария Дмитриевна
Мать ребёнка: Родченкова-Чернухина Гликерия Васильевна
Рождение ребёнка
1830
Сын: Родченков-Чернухин Федор Дмитриевич
Мать ребёнка: Родченкова-Чернухина Гликерия Васильевна
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Родченкова-Чернухина Прасковья Дмитриевна
Мать ребёнка: Родченкова-Чернухина Гликерия Васильевна
Рождение ребёнка
1840
Сын: Родченков-Чернухин Денис Дмитриевич
Мать ребёнка: Родченкова-Чернухина Гликерия Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1856