Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Семён
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Мельникова) Арина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Мельникова) Арина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Антонина
Мать ребёнка: (Мельникова) Арина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пётр
Мать ребёнка: (Мельникова) Арина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зоя
Мать ребёнка: (Мельникова) Арина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра
Мать ребёнка: (Мельникова) Арина
Смерть
Неизвестно