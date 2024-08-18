Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Семён

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Мельникова) Арина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Мельникова) Арина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Антонина

Мать ребёнка: (Мельникова) Арина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пётр

Мать ребёнка: (Мельникова) Арина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зоя

Мать ребёнка: (Мельникова) Арина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра

Мать ребёнка: (Мельникова) Арина

Смерть
Неизвестно

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