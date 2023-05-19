Егор Ильин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Егор Ильин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1770

Дата смерти

1823

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Около 1796 г.р.
Около 1800 г.р.
Около 1809 г.р.
Около 1810 г.р.

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1770

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1796

Сын: Осип Егоров

Мать ребёнка: не указана

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1800

Сын: Акинтей Егоров

Мать ребёнка: не указана

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1809

Сын: Макар Егоров

Мать ребёнка: не указана

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1810

Сын: Казьма Егоров

Мать ребёнка: не указана

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Смерть
1823
Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
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