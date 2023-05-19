Егор Ильин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1770
Дата смерти1823
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1770
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1796
Сын: Осип Егоров
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1800
Сын: Акинтей Егоров
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1809
Сын: Макар Егоров
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1810
Сын: Казьма Егоров
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1823