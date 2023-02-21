Мавра Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМавра Иванова

Мавра Иванова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1670

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1665 г.р.

Дети

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1670

Отец: не указан

Мать: не указана

РГАДА ф.350 оп.1 д.493 Ярославский уезд перепись 1710г
Рождение ребёнка
1705

Дочь: Сумпакова Феодосия Михайлова

Отец ребёнка: Михаил Иванов

Бурохино, Левашевская волость, Костромской уезд
Михаилов несколько, но по возрасту подходит только один в отцы, в 1710 есть Федосья, она на 10 лет старше
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михаил Иванов

РГАДА ф.350 оп.1 д.493 Ярославский уезд перепись 1710г
Смерть
Неизвестно
Бурохино, Левашевская волость, Костромской уезд
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close