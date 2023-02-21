Мавра Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1670
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1670
Отец: не указан
Мать: не указана
РГАДА ф.350 оп.1 д.493 Ярославский уезд перепись 1710г
Рождение ребёнка
1705
Дочь: Сумпакова Феодосия Михайлова
Отец ребёнка: Михаил Иванов
Михаилов несколько, но по возрасту подходит только один в отцы, в 1710 есть Федосья, она на 10 лет старше
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Михаил Иванов
РГАДА ф.350 оп.1 д.493 Ярославский уезд перепись 1710г
Смерть
Неизвестно