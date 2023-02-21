Тимьянский Василий Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1791
Дата смерти1840
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.
Копии:
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1801 по 1824
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
1840