Тимьянский Василий Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимьянский Василий Ильич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1791

Дата смерти

1840

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
С 1801 по 1824
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
1840
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