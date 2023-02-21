Нефедовский Иван
Место рожденияНе указано
Дата рождения1745
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745
Рождение ребёнка
1768
Сын: Нефедовский Антип Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1772
Сын: Нефедовский Семен Иванович
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бревновская, Верховажский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно