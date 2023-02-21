Нефедовский Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нефедовский Иван

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1745

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: Нефедовский Семен Иванович

Мать: Нефедовская Марья Андреевна

Рождение ребёнка
1768

Сын: Нефедовский Антип Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1772

Сын: Нефедовский Семен Иванович

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Бревновская, Верховажский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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