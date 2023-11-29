Буташев Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБуташев Виктор

Буташев Виктор

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.10.1959

Дата смерти

2021

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1959

Отец: Буташев Владимир

Мать: Буташева (Пятахина) Лидия

Развод
Неизвестно

Жена: Буташева (Иванова) Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Буташева (Иванова) Татьяна

Рождение ребёнка
08.02.1983

Дочь: Колесник (Буташева) Наталья

Мать ребёнка: Буташева (Иванова) Татьяна

Рождение ребёнка
13.09.1988

Сын: Буташев Кирилл

Мать ребёнка: Буташева (Иванова) Татьяна

Смерть
2021
Причина смерти: Медицинская проблема
Похороны
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.