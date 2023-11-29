Буташев Виктор
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.10.1959
Дата смерти2021
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1959
Отец: Буташев Владимир
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.02.1983
Дочь: Колесник (Буташева) Наталья
Мать ребёнка: Буташева (Иванова) Татьяна
Рождение ребёнка
13.09.1988
Сын: Буташев Кирилл
Мать ребёнка: Буташева (Иванова) Татьяна
Смерть
2021
Причина смерти: Медицинская проблема
Похороны
Неизвестно