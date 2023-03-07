Толкачев Емельян Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Толкачев Емельян Андреевич

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Место рождения

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: Толкачев Андрей Фомич

Мать: Толкачева Василиса Егоровна

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1822

Сын: Толкачев Федор Емельянович

Мать ребёнка: Толкачева Ксения

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Толкачева Матрена Емельяновна

Мать ребёнка: Толкачева Ксения

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Толкачева Ксения

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Толкачева Акилина Ивановна

Смерть
Неизвестно
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