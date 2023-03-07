Толкачев Емельян Андреевич
Место рождения
Дата рождения1799
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: Толкачев Андрей Фомич
Рождение ребёнка
1822
Сын: Толкачев Федор Емельянович
Мать ребёнка: Толкачева Ксения
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Толкачева Матрена Емельяновна
Мать ребёнка: Толкачева Ксения
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Толкачева Ксения
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно