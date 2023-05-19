Саморокова (Кобазева) Агриппина Родионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саморокова (Кобазева) Агриппина Родионовна

Место рождения

Кугульта, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край

Дата рождения

1908

Дата смерти

15.07.1961

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

ВГ
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Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Кобазев Родион

Мать: Кобазева Дарья

Кугульта, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
13.09.1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Самороков Андрей Александрович

Кугульта, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
26.08.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Самороков Андрей Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Самороков Андрей Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Самороков Андрей Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Самороков Андрей Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Самороков Андрей Александрович

Смерть
15.07.1961
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