Саморокова (Кобазева) Агриппина Родионовна
Место рождения
Дата рождения1908
Дата смерти15.07.1961
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: Кобазев Родион
Мать: Кобазева Дарья
Рождение ребёнка
13.09.1930
Рождение ребёнка
26.08.1941
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
15.07.1961