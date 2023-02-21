(Авдеева) Зоя — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Авдеева) Зоя

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1917

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1868 г.р.

Мать

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

РЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917

Отец: Авдеев Сергей

Мать: Авдеева Евдокия

Рождение ребёнка
30.03.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Меньших Валериан

Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Меньших Валериан

Смерть
Неизвестно
Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
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