(Авдеева) Зоя
Место рожденияНе указано
Дата рождения1917
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917
Отец: Авдеев Сергей
Мать: Авдеева Евдокия
Рождение ребёнка
30.03.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Меньших Валериан
Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Меньших Валериан
Смерть
Неизвестно
Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область