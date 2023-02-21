Тягунов Виктор Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.01.1943
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1943
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.11.1958
Дочь: Герасимова Татьяна Анатольевна
Мать ребёнка: Емельянова Нина Егоровна
Рождение ребёнка
03.07.1966
Дочь: Тягунова Ольга Викторовна
Мать ребёнка: Емельянова Нина Егоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Емельянова Нина Егоровна