Тягунов Виктор Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тягунов Виктор Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.01.1943

Пол

Мужской

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1943

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.11.1958

Дочь: Герасимова Татьяна Анатольевна

Мать ребёнка: Емельянова Нина Егоровна

Рождение ребёнка
03.07.1966

Дочь: Тягунова Ольга Викторовна

Мать ребёнка: Емельянова Нина Егоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Емельянова Нина Егоровна

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