Солдатов (однодворец) Зот Леонтьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солдатов (однодворец) Зот Леонтьевич

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Место рождения

Нижнее Большое, Воловский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1765

Дата смерти

До 1858

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: Солдатов (однодворец) Леонтий Емельянович

Мать: Солдатова Анна Карповна

Нижнее Большое, Воловский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1783

Сын: Солдатов (однодворец) Григорий Зотович

Мать ребёнка: ?

Нижнее Большое, Воловский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1794

Сын: Солдатов (однодворец) Диомид Зотович

Мать ребёнка: ?

Нижнее Большое, Воловский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1800

Сын: Солдатов (однодворец) Аким Зотович

Мать ребёнка: ?

Нижнее Большое, Воловский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1806

Сын: Солдатов (однодворец) Федор Зотович

Мать ребёнка: ?

Нижнее Большое, Воловский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
До 1858
Нижнее Большое, Воловский муниципальный район, Липецкая область
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