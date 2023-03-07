Солдатов (однодворец) Зот Леонтьевич
Место рождения
Дата рождения1765
Дата смертиДо 1858
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Рождение ребёнка
1783
Сын: Солдатов (однодворец) Григорий Зотович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1794
Сын: Солдатов (однодворец) Диомид Зотович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1800
Сын: Солдатов (однодворец) Аким Зотович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1806
Сын: Солдатов (однодворец) Федор Зотович
Мать ребёнка: ?
Смерть
До 1858