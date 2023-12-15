Звягинцева (Дьяченко) Акулина Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 12.11.1902
Дата смертиОколо ?.04.1985
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 12.11.1902
Отец: Дьяченко Ефим
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.02.1925
Отец ребёнка: Звягинцев Иван Маркович
Рождение ребёнка
20.03.1928
Сын: Звягинцев Алексей Иванович
Отец ребёнка: Звягинцев Иван Маркович
Рождение ребёнка
02.01.1930
Сын: Звягинцев Николай Иванович
Отец ребёнка: Звягинцев Иван Маркович
Смерть
Около ?.04.1985
Похороны
Неизвестно