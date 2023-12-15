Звягинцева (Дьяченко) Акулина Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Звягинцева (Дьяченко) Акулина Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 12.11.1902

Дата смерти

Около ?.04.1985

Пол

Женский

Добавил:

ЕЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 12.11.1902

Отец: Дьяченко Ефим

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.02.1925

Сын: Звягинцев Семён Иванович

Отец ребёнка: Звягинцев Иван Маркович

Рождение ребёнка
20.03.1928

Сын: Звягинцев Алексей Иванович

Отец ребёнка: Звягинцев Иван Маркович

Рождение ребёнка
02.01.1930

Сын: Звягинцев Николай Иванович

Отец ребёнка: Звягинцев Иван Маркович

Смерть
Около ?.04.1985
Похороны
Неизвестно

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