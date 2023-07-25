(Бокова) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Бокова) Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1907

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Боков Иван Никифорович

Мать: не указана

Смерть
Неизвестно