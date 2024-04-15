Чубаров Иван Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.04.1904 ст.
Дочь: Пелагея Ивановна
Мать ребёнка: Чубарова Анастасия Сергеевна
Восприемник
24.12.1908 ст.
Купино, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Анастасия Васильевна Чубарова
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно