Чубаров Иван Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧубаров Иван Семенович

Чубаров Иван Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.04.1904 ст.

Дочь: Пелагея Ивановна

Мать ребёнка: Чубарова Анастасия Сергеевна

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Восприемник
24.12.1908 ст.
Купино, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Анастасия Васильевна Чубарова
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чубарова Анастасия Сергеевна

Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close