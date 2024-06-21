Ураков Иван Иванов
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1758
Дата смерти1814
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Вычислено 1758
Отец: Ураков Иван Денисов
Год рождения вычислен по РС 1762
Упоминание
11.06.1762
Упоминается в возрасте 4 лет в РС 1762 года починка по реке Иж (РГАДА 350-2-1172, лист 075об)
Бракосочетание
До 1777
Невеста: взята оной же волости из деревни Чернеева, ясашная.
Рождение ребёнка
Вычислено 1777
Мать ребёнка: Уракова Феклинья Никонова
Год рождения вычислен по РС 1795
Рождение ребёнка
Вычислено 1781
Дочь: (Уракова) Анна Иванова
Мать ребёнка: Уракова Феклинья Никонова
Год рождения вычислен по РС 1795
Рождение ребёнка
Вычислено 1783
Сын: Ураков Анисим Иванов
Мать ребёнка: Уракова Феклинья Никонова
Год рождения вычислен по РС 1795
Упоминание
25.06.1795
Упоминается в возрасте 36 лет в РС 1795 года деревни Большое Копылово (ЦГАКО 176-2-188, лист 333)
Упоминание
30.09.1811
Упоминается в возрасте 52 лет в РС 1811 года деревни Большое Копылово (ЦГАКО 176-2-381, лист 043, №35)
Смерть
1814
РС 1816 года деревни Большое Копылово (ЦГАКО 176-2-659, лист 175об, №41)