Ураков Иван Иванов Вычислено 1758 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ураков Иван Иванов

Место рождения

Большое Копылово, Пижанский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Вычислено 1758

Дата смерти

1814

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1734 г.р.

Мать

Вычислено 1727 г.р.

Жена

Вычислено 1758 г.р.

Дети

Вычислено 1777 г.р.
Вычислено 1781 г.р.
Вычислено 1783 г.р.

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1758

Отец: Ураков Иван Денисов

Мать: Уракова Авдотья Терентьева

Большое Копылово, Пижанский муниципальный район, Кировская область
Год рождения вычислен по РС 1762
Упоминание
11.06.1762
Большое Копылово, Пижанский муниципальный район, Кировская область
Упоминается в возрасте 4 лет в РС 1762 года починка по реке Иж (РГАДА 350-2-1172, лист 075об)
Бракосочетание
До 1777

Жена: Уракова Феклинья Никонова

Невеста: взята оной же волости из деревни Чернеева, ясашная.
Рождение ребёнка
Вычислено 1777

Сын: Ураков Артемий Иванов

Мать ребёнка: Уракова Феклинья Никонова

Большое Копылово, Пижанский муниципальный район, Кировская область
Год рождения вычислен по РС 1795
Рождение ребёнка
Вычислено 1781

Дочь: (Уракова) Анна Иванова

Мать ребёнка: Уракова Феклинья Никонова

Большое Копылово, Пижанский муниципальный район, Кировская область
Год рождения вычислен по РС 1795
Рождение ребёнка
Вычислено 1783

Сын: Ураков Анисим Иванов

Мать ребёнка: Уракова Феклинья Никонова

Большое Копылово, Пижанский муниципальный район, Кировская область
Год рождения вычислен по РС 1795
Упоминание
25.06.1795
Большое Копылово, Пижанский муниципальный район, Кировская область
Упоминается в возрасте 36 лет в РС 1795 года деревни Большое Копылово (ЦГАКО 176-2-188, лист 333)
Упоминание
30.09.1811
Большое Копылово, Пижанский муниципальный район, Кировская область
Упоминается в возрасте 52 лет в РС 1811 года деревни Большое Копылово (ЦГАКО 176-2-381, лист 043, №35)
Смерть
1814
Большое Копылово, Пижанский муниципальный район, Кировская область
РС 1816 года деревни Большое Копылово (ЦГАКО 176-2-659, лист 175об, №41)

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