Большакова (Смирнова) Лидия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Большакова (Смирнова) Лидия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.01.1952

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1952

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.04.1972

Дочь: Столбовская Марина Викторовна

Отец ребёнка: Большаков Виктор Иванович

Кириши, Киришский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
26.12.1974

Сын: Большаков Сергей Викторович

Отец ребёнка: Большаков Виктор Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Большаков Виктор Иванович

Место жительства
Неизвестно
Кириши, Киришский муниципальный район, Ленинградская область
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