Большакова (Смирнова) Лидия
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.01.1952
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1952
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.04.1972
Дочь: Столбовская Марина Викторовна
Отец ребёнка: Большаков Виктор Иванович
Рождение ребёнка
26.12.1974
Сын: Большаков Сергей Викторович
Отец ребёнка: Большаков Виктор Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно