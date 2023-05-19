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Гаркуша Денис

Место рождения

Воздвиженка, Уссурийский, Приморский край

Дата рождения

1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Воздвиженка, Уссурийский, Приморский край
Проживал в 1925 село Воздвиженка
Рождение ребёнка
1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Воздвиженка, Уссурийский, Приморский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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