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Ефремов Василий Степанович
Ефремов Василий Степанович
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Место рождения
Красногвардейское
, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Дата рождения
1844
Дата смерти
1857
Пол
Мужской
Отец
Ефремов Степан Николаевич
1803 г.р.
Мать
Ефремова Татьяна Михайловна
1799 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮС
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Биография
Биография
Источники
Источники
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Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Отец:
Ефремов Степан Николаевич
Мать:
Ефремова Татьяна Михайловна
Красногвардейское
, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
1857
Красногвардейское
, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
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