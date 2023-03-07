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Ефремов Василий Степанович

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Место рождения

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край

Дата рождения

1844

Дата смерти

1857

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: Ефремов Степан Николаевич

Мать: Ефремова Татьяна Михайловна

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
1857
Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
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