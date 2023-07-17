Койгароцева (Беложедова) Ульяна Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Койгароцев Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Филипов Владимир Олегович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Белодедов Виталий Фидорович
Отец ребёнка: Белодедова Фёдор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Беложедов Василий Фёдорович
Отец ребёнка: Белодедова Фёдор