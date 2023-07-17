Койгароцева (Беложедова) Ульяна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Койгароцева (Беложедова) Ульяна Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Койгароцев Андрей

Мать: Астаева Онисия Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Филипов Владимир Олегович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белодедов Виталий Фидорович

Отец ребёнка: Белодедова Фёдор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Беложедов Василий Фёдорович

Отец ребёнка: Белодедова Фёдор