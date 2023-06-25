Анна Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Михайлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1715

Дата смерти

1774

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1715

Отец: Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1742 ст.

Сын: Богатырёв Савелий Борисов

Отец ребёнка: Богатырёв Борис Михайлов

Рождение ребёнка
1746

Сын: Кузьма Борисов

Отец ребёнка: Богатырёв Борис Михайлов

Жердево, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
1774