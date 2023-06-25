Анна Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1715
Дата смерти1774
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1715
Отец: Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1742 ст.
Сын: Богатырёв Савелий Борисов
Отец ребёнка: Богатырёв Борис Михайлов
Рождение ребёнка
1746
Сын: Кузьма Борисов
Отец ребёнка: Богатырёв Борис Михайлов
Жердево, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
1774