Безсонов Константин Константинович
Место рожденияг.Иркутск
Дата рождения27.05.1897
Дата смерти27.10.1982
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1897
г.Иркутск
Крещение
03.06.1897
иркутск
Godparents:фабер Анатолий Карлович, Филатова Апполинария сааковна
Образование
По 1914
г.Барнаул
городское училище
Работа или профессия
С 1915 по 1935
г.Барнаул
помощник судьи, судья,
Рождение ребёнка
22.10.1928
Сын: Безсонов Анатолий Константинович
Мать ребёнка: Безсонова Клавдия Григорьевна
г.Барнаул
Бракосочетание
26.?.1928
Алтайский край г.Барнаул Россия
Рождение ребёнка
14.11.1929
Дочь: Зуева Ефалия Константиновна
Мать ребёнка: Безсонова Клавдия Григорьевна
Барнаул, Алтайского края Россия
Рождение ребёнка
30.10.1937
Сын: Безсонов Лев Константинович
Мать ребёнка: Безсонова Клавдия Григорьевна
Агролес
Работа или профессия
Неизвестно
г.Барнаул
по состоянию здоровья сменил профессию
Смерть
27.10.1982
с.Барышево Новосибирской обл
Причина смерти: Инсульт
Похороны
30.10.1982
Барышево НСО
шел первый снег
Похороны
30.10.1982
Барышево НСО