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Щелков Яков Евграфов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Щелков Евграф Яковлев

Мать: Щелкова Авдотья Асафова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щелкова Прасковья Иванова

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Марья Яковлева

Мать ребёнка: Щелкова Прасковья Иванова

Рождение ребёнка
1854

Сын: Щелков Петр Яковлев

Мать ребёнка: Щелкова Прасковья Иванова

Смерть
Неизвестно

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