Щелков Яков Евграфов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: Щелков Евграф Яковлев
Мать: Щелкова Авдотья Асафова
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Марья Яковлева
Мать ребёнка: Щелкова Прасковья Иванова
Рождение ребёнка
1854
Сын: Щелков Петр Яковлев
Мать ребёнка: Щелкова Прасковья Иванова
Смерть
Неизвестно