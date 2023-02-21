Хамидуллин Вагитдулла Хамидуллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хамидуллин Вагитдулла Хамидуллович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Дата смерти

29.03.1955

Пол

Мужской

Отец

1846 г.р.

Мать

1862 г.р.

Жена

1913 г.р.

Дети

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1939 г.р.
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1948 г.р.

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Хамидулла Абдуллин

Мать: Магикамал

Рождение ребёнка
17.01.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хамидуллина Набига

Рождение ребёнка
1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хамидуллина Набига

Рождение ребёнка
1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хамидуллина Набига

Рождение ребёнка
07.11.1939

Дочь: Хамидуллина Генриетта Вагитдулловна

Мать ребёнка: Хамидуллина Набига

Рождение ребёнка
06.08.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хамидуллина Набига

Рождение ребёнка
1948

Сын: Хамидуллин Нэль Вагитдуллович

Мать ребёнка: Хамидуллина Набига

Рождение ребёнка
1950

Сын: Хамидуллин Альберт Вагитдуллович

Мать ребёнка: Хамидуллина Набига

Рождение ребёнка
27.06.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хамидуллина Набига

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хамидуллина Набига

Место жительства
Неизвестно
Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
29.03.1955
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