Хамидуллин Вагитдулла Хамидуллович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1903
Дата смерти29.03.1955
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: Хамидулла Абдуллин
Мать: Магикамал
Рождение ребёнка
17.01.1932
Рождение ребёнка
1935
Рождение ребёнка
1937
Рождение ребёнка
07.11.1939
Дочь: Хамидуллина Генриетта Вагитдулловна
Мать ребёнка: Хамидуллина Набига
Рождение ребёнка
06.08.1942
Рождение ребёнка
1948
Сын: Хамидуллин Нэль Вагитдуллович
Мать ребёнка: Хамидуллина Набига
Рождение ребёнка
1950
Сын: Хамидуллин Альберт Вагитдуллович
Мать ребёнка: Хамидуллина Набига
Рождение ребёнка
27.06.1952
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хамидуллина Набига
Место жительства
Неизвестно
Смерть
29.03.1955