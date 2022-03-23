Забияко Владимир Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗабияко Владимир Иванович

Забияко Владимир Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.11.1930

Дата смерти

23.03.2022

Пол

Мужской

Отец

1905 г.р.

Мать

1908 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1930

Отец: Забияка Иван Филиппович

Мать: Забияка Евдокия Маркияновна

Рождение ребёнка
16.03.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Забияко (Дорошенко) Надежда Никифоровна

Рождение ребёнка
27.06.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Забияко (Дорошенко) Надежда Никифоровна

Рождение ребёнка
30.01.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Забияко (Дорошенко) Надежда Никифоровна

Смерть
23.03.2022
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.