Забияко Владимир Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.11.1930
Дата смерти23.03.2022
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1930
Рождение ребёнка
16.03.1959
Рождение ребёнка
27.06.1960
Рождение ребёнка
30.01.1974
Смерть
23.03.2022
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно