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Волков Иван Михайлович

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Место рождения

Малое Брянцево, Подольск, Московская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Волков Михаил Васильевич

Мать: Волкова Александра Петровна

Малое Брянцево, Подольск, Московская область
Рождение ребёнка
23.02.1902

Сын: Волков Алексей Иванович

Мать ребёнка: Волкова Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
06.09.1906

Сын: Волков Сергей Иванович

Мать ребёнка: Волкова Пелагея Ивановна

Малое Брянцево, Подольск, Московская область
Рождение ребёнка
14.01.1909

Дочь: Волкова Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Волкова Пелагея Ивановна

Малое Брянцево, Подольск, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Волкова Пелагея Ивановна

Смерть
Неизвестно
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