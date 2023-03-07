Волков Иван Михайлович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.02.1902
Мать ребёнка: Волкова Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
06.09.1906
Мать ребёнка: Волкова Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
14.01.1909
Дочь: Волкова Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Волкова Пелагея Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Волкова Пелагея Ивановна
Смерть
Неизвестно