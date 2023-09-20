Спасовский Афанасий Стефанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1835
Дата смерти22.01.1885
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Отец: Спасовский Стефан
Мать: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Крутя (Спасовский) Анна Афанасьевна
Мать ребёнка: Спасовская (Спасовская) Параскевия Яковлева
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
ткач и казак
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1858
Сын: Спасовский Захарий Афанасьевич
Мать ребёнка: Спасовская (Спасовская) Параскевия Яковлева
Рождение ребёнка
1865
Сын: Спасовский Исидор Афанисиев
Мать ребёнка: Спасовская (Спасовская) Параскевия Яковлева
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Кулеш (Спасовская) Мария Афанасиева
Мать ребёнка: Спасовская (Спасовская) Параскевия Яковлева
Смерть
22.01.1885
Похороны
24.01.1885