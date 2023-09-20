Спасовский Афанасий Стефанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСпасовский Афанасий Стефанович

Спасовский Афанасий Стефанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1835

Дата смерти

22.01.1885

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: Спасовский Стефан

Мать: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Крутя (Спасовский) Анна Афанасьевна

Мать ребёнка: Спасовская (Спасовская) Параскевия Яковлева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Спасовская (Спасовская) Параскевия Яковлева

Работа или профессия
Неизвестно
ткач и казак
Место жительства
Неизвестно
Хотивля, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1858

Сын: Спасовский Захарий Афанасьевич

Мать ребёнка: Спасовская (Спасовская) Параскевия Яковлева

Хотивля, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1865

Сын: Спасовский Исидор Афанисиев

Мать ребёнка: Спасовская (Спасовская) Параскевия Яковлева

Рождение ребёнка
1866

Дочь: Кулеш (Спасовская) Мария Афанасиева

Мать ребёнка: Спасовская (Спасовская) Параскевия Яковлева

Хотивля, Чернігівська область
Смерть
22.01.1885
Хотивля, Чернігівська область
Похороны
24.01.1885
Хотивля, Чернігівська область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.