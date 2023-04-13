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Schneerson Gilya

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1873

Дата смерти

1929

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1897 г.р.
1899 г.р.
1902 г.р.
1904 г.р.
1906 г.р.
1908 г.р.

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1897

Дочь: Stera

Мать ребёнка: Schneerson Sarra

Сураж, Суражский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
19.05.1899

Сын: Schneerson Ber (Boris)

Мать ребёнка: Schneerson Sarra

Сураж, Суражский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
19.08.1902

Сын: Schneerson Israel

Мать ребёнка: Schneerson Sarra

Сураж, Суражский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1904

Дочь: Shulman Maria

Мать ребёнка: Schneerson Sarra

Сураж, Суражский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1906

Дочь: Dashkevich Anna

Мать ребёнка: Schneerson Sarra

Сураж, Суражский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
08.02.1908

Сын: Schneerson Zalman

Мать ребёнка: Schneerson Sarra

Сураж, Суражский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
24.10.1911

Дочь: Revekka

Мать ребёнка: Schneerson Sarra

Сураж, Суражский муниципальный район, Брянская область
Работа или профессия
Неизвестно
Trader
Смерть
1929
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
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