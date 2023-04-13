Schneerson Gilya
Место рожденияНе указано
Дата рождения1873
Дата смерти1929
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Stera
Мать ребёнка: Schneerson Sarra
Рождение ребёнка
19.05.1899
Мать ребёнка: Schneerson Sarra
Рождение ребёнка
19.08.1902
Сын: Schneerson Israel
Мать ребёнка: Schneerson Sarra
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Shulman Maria
Мать ребёнка: Schneerson Sarra
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Dashkevich Anna
Мать ребёнка: Schneerson Sarra
Рождение ребёнка
08.02.1908
Сын: Schneerson Zalman
Мать ребёнка: Schneerson Sarra
Рождение ребёнка
24.10.1911
Дочь: Revekka
Мать ребёнка: Schneerson Sarra
Работа или профессия
Неизвестно
Trader
Смерть
1929
Похороны
Неизвестно