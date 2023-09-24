Дуркина Галина Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДуркина Галина Дмитриевна

Дуркина Галина Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.11.1964

Пол

Женский

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1964

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дуркин Александр Сергеевич

Рождение ребёнка
10.10.1987

Дочь: Запорожец Марина Александровна

Отец ребёнка: Дуркин Александр Сергеевич

Рождение ребёнка
02.02.1990

Дочь: Тиранова Ирина Александровна

Отец ребёнка: Дуркин Александр Сергеевич

Мы используем куки для улучшения работы сайта.