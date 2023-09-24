Дуркина Галина Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.11.1964
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1964
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.10.1987
Дочь: Запорожец Марина Александровна
Отец ребёнка: Дуркин Александр Сергеевич
Рождение ребёнка
02.02.1990
Дочь: Тиранова Ирина Александровна
Отец ребёнка: Дуркин Александр Сергеевич