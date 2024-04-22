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Пашиничев Федор Федорович

Место рождения

Рассоха, Свердловский район, Северный край

Дата рождения

1921

Дата смерти

1941

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921

Отец: Пашиничев Федор Александрович

Мать: Пашиничева Графина Платоновна

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Смерть
1941
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