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Пашиничев Федор Федорович
Пашиничев Федор Федорович
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Древо
Место рождения
Рассоха
, Свердловский район, Северный край
Дата рождения
1921
Дата смерти
1941
Пол
Мужской
Отец
Пашиничев Федор Александрович
1890 г.р.
Мать
Пашиничева Графина Платоновна
1890 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921
Отец:
Пашиничев Федор Александрович
Мать:
Пашиничева Графина Платоновна
Рассоха
, Свердловский район, Северный край
Смерть
1941
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