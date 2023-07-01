Кубасов Иван Алексееич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКубасов Иван Алексееич

Кубасов Иван Алексееич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кубасов Алексей Вячеславович

Мать: Кубасова Елена