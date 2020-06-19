Иванов Алексей Викторович
Место рождениясергиев посад, МО Russian Federation
Дата рождения12.11.1982
Дата смерти19.06.2020
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1982
сергиев посад, МО Russian Federation
Работа или профессия
Неизвестно
Каменщик
Образование
Неизвестно
Средняя школа №12
Образование
Неизвестно
ПТУ №3
Смерть
19.06.2020
Подвойского, 31, , , калуга, Калужская обл. Russian Federation
Похороны
Неизвестно
248921 Shopino, Kaluga Oblast Russia