Иванов Алексей Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов Алексей Викторович

Место рождения

сергиев посад, МО Russian Federation

Дата рождения

12.11.1982

Дата смерти

19.06.2020

Пол

Мужской

Добавил:

ДИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1982

Отец: Иванов Виктор Владимирович

Мать: Иванова Елена Алексеевна

сергиев посад, МО Russian Federation
Работа или профессия
Неизвестно
Каменщик
Образование
Неизвестно
Средняя школа №12
Образование
Неизвестно
ПТУ №3
Смерть
19.06.2020
Подвойского, 31, , , калуга, Калужская обл. Russian Federation
Похороны
Неизвестно
248921 Shopino, Kaluga Oblast Russia
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