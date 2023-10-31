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Мухаметтаип Газизулла углы
Мухаметтаип Газизулла углы
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1834
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Газизулла Исенбай углы
1792 г.р.
Мать
Гульнафиза
1794 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец:
Газизулла Исенбай углы
Мать:
Гульнафиза
Смерть
Неизвестно
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