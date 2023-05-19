Столярова Афимия Гаврилова
Место рожденияПензенская губ, Инсарский уезд
Дата рождения1844
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Отец: не указан
Мать: не указана
Пензенская губ, Инсарский уезд
Рождение ребёнка
1869
Отец ребёнка: Столяров Евфимий
Пензенская губ, Инсарский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Столяров Евфимий
Место жительства
Неизвестно
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Смерть
Неизвестно