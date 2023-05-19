Столярова Афимия Гаврилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Столярова Афимия Гаврилова

Место рождения

Пензенская губ, Инсарский уезд

Дата рождения

1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: не указан

Мать: не указана

Пензенская губ, Инсарский уезд
Рождение ребёнка
1869

Сын: Столяров Василий Евфимов

Отец ребёнка: Столяров Евфимий

Пензенская губ, Инсарский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Столяров Евфимий

Место жительства
Неизвестно
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Смерть
Неизвестно
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