Ольга (Константинова) Александровна Исакова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мюллер Иоханнес
Рождение ребёнка
1937
Сын: Анатолий Степанович Исаков
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зоя Константинова
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лидия Степановна Исакова
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно